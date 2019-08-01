В Станице Луганской сапёры ГСЧС приступили к разминированию территории около разрушенного моста

Сапёры ГСЧС приступили к разминированию территории около моста возле разрушенного моста в КПВВ «Станице Луганской».

Об этом сообщается на странице райгосадминистрации Станицы Луганской в Facebook.

«Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ «Станица Луганская». Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста», - сказано в сообщении.

Отметим, украинские войска отвели с позиции возле Станицы Луганской – ответный шаг сделали и террористы. Заместитель командующего штаба операции Объединенных сил на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь заверил, что военные ВСУ не отошли с позиций возле Станицы Луганской, где состоялось разведение сил, а улучшили их.