На Донбассе боевики пять раз обстреляли позиции ООС – один военнослужащий получил ранения

За прошедшие сутки, 1 августа, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие нарушения со стороны боевиков режима прекращения огня получил ранения один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» состоялось три обстрелы украинских позиций вблизи населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север« украинские позиции были обстреляны дважды у населенного пункта Попасная и Крымское.

«За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано», - добавили в пресс-центре.

Напомним, как в Попаснянском районе Луганской области в результате обстрела боевиков был поврежден водопровод - без воды остались более 3 тысяч людей.