СБУ задержала антиукраинского блогера в Сумах, который может быть связан со спецслужбами РФ

Иллюстрация Служба безопасности Украины задержала артиукраинского интернет-блоггера. Предположительно, он получал порочащие Украину материалы от российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ в рамках выполнения задач контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили в Сумах агитатора, который распространял в сети Интернет антиукраинские материалы.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра размещал на персональной странице одной из запрещенных социальных сетей информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Также злоумышленник популяризировал террористические организации «ЛДНР».

По оперативной информации, антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковых аккаунтов, созданных представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также получал информацию из пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, как СБУ выявила и пресекла деятельность разветвленной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которые действовала в нескольких областях Украины. А в марте служба задержала в Николаеве четырех агитаторов, которые распространяли в интернете сепаратистские призывы.