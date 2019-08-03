«Провоцируют на огневой ответ»: Оккупанты обстреляли позиции морпехов на линии соприкосновения

Морские пехотинцы защищают одну из самых опасных участков на приазовском направлении. Оккупационные войска цинично пренебрегли перемирием и обстреляли позиции наших защитников. Огонь вели преимущественно из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает «Армияinform».

Сообщается, что «вечером враг предпринял жесткие провокации, вел себя неадекватно: огонь вел довольно хаотично по различным направлениям».

«Противник таким образом провоцирует нас на огневой ответ. Кроме того, наших собратьев из соседних позиций вообще нагло обстреляли из запрещенного минского соглашениями вооружения. Обстрелы вели из миномета калибра 82 мм», - рассказывает морпех Сергей.

Отмечается, что ситуация напряженная, но морпехи контролируют ее и ведут наблюдение за противником.

«На передовой ребята прекрасно понимают, как различить на слух работу оружия, правильно действовать при различных боевых обстоятельств, ориентироваться в полной темноте. Используем «режим тишины» для укрепления позиций. Оккупанты делают то же самое. Обустраиваем дополнительные огневые точки, о которых они и понятия не имеют. К тому же точно знаем, где именно есть их основные и запасные позиции. По нашим подсчетам, врагу за несколько месяцев удалось вырыть окопы где-то до трех километров справа от их ВОПу. Но это им, честно говоря, не очень поможет в бою», - добавляет Сергей.

В зоне ответственности морпехов есть позиции, которые, по словам наших воинов, оккупанты обстреливают сразу с трех направлений - с оккупированных населенных пунктов Пикуза, Верхнешироковское и Заиченко. Это очень опасный участок линии соприкосновения - всего в 100 метрах от врага. Здесь все нашпиговано минами и розтяжками, а открытые места вообще простреливают снайперы. Недавно диверсионно-разведывательная группа под покровом ночи решилась на проникновение к позициям морпехов. Но сразу попала в беду: несколько оккупантов подорвались на собственной мине. И когда враг все же и приближается, то сразу получает достойный отпор.

Часто здесь работают враждебные снайперские группы. Заезжают, скорее всего, из Российской Федерации. Потому профессионально стреляют из большого калибра. Тогда морпехи стараются не высовываться.

«Практически ежедневно противник применяет беспилотники для ведения наблюдения за нашими действиями. Бывает и такое, что за один день у нас над головами работают 25-30 беспилотных летательных аппаратов. На днях оккупанты перешли даже к обстрелам позиций с помощью БПЛА. Преимущественно цепляли ВОГы и ими атаковали с воздуха. К счастью, снаряды разрывались еще в небе или где-то неподалеку в поле», - говорит морпех Александр.

Командир опорного пункта уверяет: морские пехотинцы с особым упорством следят за противником и готовы в случае необходимости жестко «гасить» весь его воинственный пыл.

«Ни сантиметра родной земли морские пехотинцы оккупантам не отдадут! Пусть даже и не мечтают!» - добавляет командир подразделения.

Напомним, что 1 августа, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие нарушения со стороны боевиков режима прекращения огня получил ранения один украинский военнослужащий.