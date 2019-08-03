«Более жесткий»: США вводит второй пакет санкций против РФ из-за отравления Скрипалей

Иллюстрация В США анонсировали введение второго пакета санкций против РФ, направленных на ужесточение условий лицензирования товаров и технологий, продаваемых Россией.

Об этом сообщает официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус в Twitter.

«США объявили сегодня о втором пакете санкций Российской Федерации после использования нервно-паралитического агента «Новичок» в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в марте 2018 года. Россия не взяла на себя ответственность и не смогла опровергнуть факт применения данного химического оружия», - сообщила Морган.

«Итак, мы вводим второй раунд санкций. Это еще один случай, когда мы ведем себя жестче с Россией, чем предыдущие администрации», - заявил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

Как сообщает «Инфорезист», перечисляется ряд новых санкций в отношении РФ, в частности к ним относятся такие:

США выступит против того, чтобы международные финансовые организации предоставляли России кредиты или другие виды финансирования;

Ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий;

Запрет для американских банков на участие в первичной продаже суверенного долга не в рублях и на выдачу российским властям не рублевых займов.

Западные СМИ подчеркивают, что в следствие применения пакета санкций, доступ РФ к товарам и технологиям, которые могут быть использованы в производстве химического и биологического оружия, будет ограничен. Также санкции ограничат доступ России к миллиардам долларов от двусторонней коммерческой деятельности с США.

По закону «CBW Act», для вступления в силу второго пакета санкций из шести предложенных мер должны быть выбраны не менее трех. Так, будет запрещен экспорт любых товаров, кроме еды и сельхозпродукции, а также экспорт товаров в США.

Санкции коснутся и авиаперевозчиков, которые контролируются федерацией. Кроме того, будет введен запрет на банковское кредитование российского правительства за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции; противодействие финансированию России со стороны международных финансовых институтов и понижение уровня дипломатических отношений.

Стоит отметить, что ранее вводимые санкции в связи с возможным применением РФ химоружия, не затрагивали напрямую российских чиновников и правительство.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобританиии Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе ШиханыСаратовской области.

5 сентября полиция Великобритании показала фото и назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипаля служат в ГРУ.

Отметим, что СМИ ранее сообщали о том, что действиями группы подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля мог руководить старший офицер российской военной разведки Денис Сергеев.