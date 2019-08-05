Президент Украины назначил нового командующего Объединенными силами на Донбассе

Владимир Кравченко Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил новым командующим Объединенными силами на Донбассе генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Об этом говорится в указе Президента Украины №579/2019.

До этого Кравченко руководил войсками оперативного командования «Север». Предшественника Кравченко на должности командующего ООС, Александра Сырского, назначили руководить Сухопутными войсками ВСУ. Сырский сменил во главе Сухопутных войск Сергея Попко.

Отметим, что это уже вторая смена командующего Объединенными силами за три месяца. В мае 2019 года еще президент Петр Порошенко назначил Сырского командующим вместо Сергея Наева.