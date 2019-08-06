Боевики трижды обстреляли ВСУ на Донбассе – один украинский боец пострадал из-за взрывного устройства

За минувшие сутки, 5 августа, пророссийские боевики дважды обстрелами нарушали режим прекращения огня, а 6 августа – противник уже один раз открывал огонь по ВСУ. Также 5 августа один украинский боец пострадал из-за взрыва неизвестного устройства..

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

«5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия», – говорится в сообщении об обстрелах ВСУ в районе Водяного и Южного.

Также за минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 6 августа, противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия возле Богдановки.

Напомним, как на Луганщине нашли тайник с оружием, который боевики могли подготовить для совершения терактов.