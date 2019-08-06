На Донбассе боевики обстреляли ВСУ из ручного гранатомета – четверо украинских военнослужащих погибли

Во вторник, 6 августа, оккупанты атаковали украинских военных возле Павлополя, в результате которой четверо бойцов Вооруженных Сил Украины погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве сообщили, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. По имеющейся информации, четверо военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск удерживает в боевой готовности артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Оккупантами оборудуются дополнительные огневые позиции артиллерии, в том числе с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения.

Среди прочего российское оккупационное командование осуществляет активную подготовку этих артиллерийских и минометных подразделений 1 и 2 АК, в том числе за счет увеличения интенсивности учебных стрельб на полигонах и тренировок по ведению огня в темное время суток. Также в соединениях и частях оккупационных войск с 5 августа начаты сборы с корректировщиками артиллерийского огня.

В свою очередь украинские военнослужащие готовы к любым провокационным действиям со стороны пророссийских боевиков.

Напомним, что за 5 августа пророссийские боевики дважды обстрелами нарушали режим прекращения огня, а 6 августа – противник уже один раз открывал огонь по ВСУ. Также 5 августа один украинский боец пострадал из-за взрыва неизвестного устройства.