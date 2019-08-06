Среди погибших сегодня украинских морпехов был один николаевский воин

Среди четырех украинских морпехов, которые 6 августа погибли на фронте на Донбассе, был один житель Николаевской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в штабе Операции объединенных сил.

Все погибшие были воинами 1-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты, который дислоцируется в Николаеве. Два военнослужащих были жителями Черниговской области, еще один жил в Винницкой области.

Напомним, что морпехи получили смертельные ранения, когда проводили инженерное оборудование позиций. По предварительным данным, их обстреляли российско-террористические войска из гранатомета. Таким образом в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе.