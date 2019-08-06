В ливийском аэропорту дроны уничтожили украинский самолет с гуманитарным грузом

В аэропорту Мисраты в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста.

Об этом сообщает «LIGA.net» со ссылкой на директора компании Елену Малахову.

Информацию о нападении на самолет Ил-76ТД подтвердили в МИД Украины. Дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину. Как рассказали в МИД, борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии, заверили в МИД.

- В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место, - сообщили в МИД.

Как рассказала Малахова, борт выполнял рейс из Анкары в Мисрату с гуманитарным грузом. По словам Малаховой, у компании есть все подтверждающие это документы. Примерно в 3:17 ночи (по киевскому времени), сразу после прибытия борта в аэропорт, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем.

Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

- Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии, - сказала Малахова.

Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми гражданах. По поводу груза точной информации у Скайавиатранс пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен.

Напомним, что ранее на Донбассе боевики обстреляли ВСУ и погибли четверо морпехов из николаевской 36-й бригады.