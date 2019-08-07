Президент Украины после гибели морпехов собрал на совещание силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с представителями силовых ведомств из-за обстрела на Донбассе, в котором погибли четверо украинских военных.

Об этом сообщает «УНИАН».

Отмечается, что встреча проходит в Офисе Президента.

На совещании, кроме президента присутствуют, в частности, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Также сегодня стали известны имена погибших военных. Их обнародовала пресс-служба ВМС ВСУ.

«Вследствие циничного нарушения режима тишины и коварного обстрела в районе выполнения задач военнослужащие одного из подразделений морской пехоты старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., солдат Шандра С. И., матрос Курдов В. М. получили ранения, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Напомним, что 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России собраться на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.