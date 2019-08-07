«Срочно ему позвонил и сказал, что это не приближает нас к миру», – Зеленский после гибели четырех морпехов поговорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил обострение ситуации на Донбассе

Об этом он сообщил во время брифинга 7 августа.

Как известно, 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России собраться на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

– Действительно ситуация с 21 июля лучшая. Но я не могу даже говорить, может, это неадекватное слово «лучшая», потому что люди погибли. По этому поводу, вы знаете, я сказал, что нам нужно очень срочно собраться в ближайшее время, встретиться лидерам Нормандской четверки и посмотреть друг другу в глаза, и прекратить эту войну. Я сегодня с утра разговаривал по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил и сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей, – сообщил Президент Украины.

– Второй вопрос, который я поднял – это то, что мы продолжаем разминирование и нам нужно сократить с той стороны сроки строительства в Станице Луганской моста. Еще несколько вопросов которые я поднял – это возвращение наших пленных. [… ] Долгая у нас была беседа. Я говорю, что наших людей убивают, а мне говорят, что есть какие-то детали, где говорят, что наши люди стреляют по гражданским людям. Вы знаете, все говорят о том, что хотят мира. Все об этом говорят, но кроме слов, мы должны двигаться очень быстрыми шагами, – отметил Зеленский.

Кроме того Президент Украины сегодня будет с рабочим визитом в Турции, но там планирует выделить время, чтобы обсудить ситуацию с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Еще он планировал связаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и договориться о личной встрече.