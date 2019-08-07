Погибшему на Донбассе николаевскому морпеху было 20 лет

Василий Курдов Погибшему 6 августа на Донбассе николаевскому морскому пехотинцу Василию Курдову было 20 лет.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Как известно, 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин.

Матрос Василий Курдов жил в селе Анновка Братского района. Он служил наводчиком в десантно-штурмовой роте 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Остальными тремя погибшими морпехами были: 31-летний помощник гранатометчика Александр Шарко, 21-летний гранатометчик Владислав Рак (оба родом из Козелецкого района Черниговской области) и 24-летний солдат Сергей Шандра, который жил в Винницкой области.

Сергей Шандра Владислав Рак Александр Шарко

В пресс-службе Президента Украины сообщили, что глава государства поручил выделить квартиры семьям погибших морпехов.