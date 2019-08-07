«Омбудсмена» и «главу МИД» «ЛНР» во время инцидента на КПП в Станице-Луганской сопровождал представитель ООС

Омбудсмена и главу МИД так называемых «ЛНР» Ольгу Кобцеву и Владислава Дейнего, во время пересечения КПП на Станице-Луганской сопровождал представитель ООС.

Соответствующее видео опубликовал Sergii Ivanov на странице Facebook.

Отметим, что Кобцева и Дейнего находятся в базе данных «Миротворца», и следовательно – подлежат немедленному задержанию при возможности, и суду на территории Украины.

В ранее опубликованном материале «5 канала» был вырезан момент, когда представитель ООС пытался помешать журналистам во время съемки.

Оригинальный сюжет выглядит так:

На опубликованном же в Facebook видео видно, как мужчина, представившийся бойцом ООС, пытается помешать журналистам во время съемки сюжета.

Отметим, что «5 канал» принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко, и только журналисты этого канала присутствовали во время инцидента. Примечательно также то, что журналисты не попытались снять представителя ООС крупным планом, и всячески игнорировали его присутствие.

Напомним, сегодня два так называемых высокопоставленных чиновника террористической «ЛНР» – «омбудсмен» Ольга Кобцева и «министр иностранных дел «ЛНР» Владислав Дейнего пересекли линию разграничения в Станице Луганской и устроили скандал на КПП.

Также напомним про инцидент с Грэмом Филипсом, который устроил провокацию на границе с аннексированным Крымом. Тогда украинские пограничники его не задержали. Грэм Филипс - британец, журналистские материалы которого получили известность во время Евромайдана и конфликта на востоке Украины. Он работал на территории Украины для российских телеканалов Russia Today и «Звезда». В частности, он известен пропагандистскими сюжетами с поддержкой боевиков на Донбассе. В 2014 году украинская власть его задержала, но по настоянию британского посольства отпустила из-за статуса журналиста.