Макрон поддержал идею Зеленского о переговорах из-за обострения на Донбассе и пообещал согласовать встречу с Путиным и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, который согласился с необходимостью переговоров глав Украины, РФ, Франции и Германии по поводу вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу», – говорится в сообщении.

Как известно, 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России собраться на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

7 августа Зеленский обсудил проблемную ситуацию на Донбассе с Путиным, которого попросил повлиять на боевиков «Л/ДНР», чтобы те прекратили нарушать перемирие и убийства украинцев. В то же время в Кремле распространили сообщение, что во время разговора президент РФ настаивал на необходимости предоставить особый статус Донбассу и «прекратить обстрел мирных жителей».