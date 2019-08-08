На Донбассе попрощались с погибшими во время «хлебного перемирия» морпехами

На Донбассе простились с погибшими морпехами, несшими службу во время «хлебного перемирия».

Об этом сообщил Альберт Хомяк в Facebook.

Как известно, 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин.

С бойцами попрощались на территории Кальмиусского морга в Мариуполе. На церемонии присутствовали как другие бойцы, так и родственники погибших.