На Донбассе попрощались с погибшими во время «хлебного перемирия» морпехами

На Донбассе простились с погибшими морпехами, несшими службу во время «хлебного перемирия».
Об этом сообщил Альберт Хомяк в Facebook.
Как известно, 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин.
С бойцами попрощались на территории Кальмиусского морга в Мариуполе. На церемонии присутствовали как другие бойцы, так и родственники погибших.
«Вчера на територии Кальмиусского морга в Мариуполе почтили и провели в последний путь четырех наших погибших воинов, которые ценой своей жизни защищали Мариуполь и Украины от войны, они пошли на НЕБО но как тяжело хоронить сыновей Украины. Хоронить людей это всегда трагедия, а таких молодых сыновей-воинов это большая трагедия в первую очередь для родителей и всей Украины. Нет никаких слов утешения для родителей и близких, поэтому прошу - молитесь за них.» - сообщил Альберт.