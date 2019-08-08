В Харькове суд оправдал сепаратистку, потому что следствие допустило нарушения, а доказательство удалили с Youtube

Харьковский суд оправдал лидера сепаратистского движения «Женское движение Харькова» Изабеллу (Аллу) Сиренко, обвиняемую в хранении взрывчатки и боеприпасов.

Об этом сообщает «Левый берег».

Сиренко обвинялась в том, что 15 июня 2014 года на площади Свободы в Харькове во время митинга представителей «Женского движения города Харькова» произнесла речь с призывом отделить от Украины юго-восточные области. Видеозапись выступления была размещена на видеохостинге Youtube.

Сиренко была задержана и арестована сотрудниками СБУ в марте 2018 года. У нее дома обнаружили 3 ручные гранаты РГД -5, взрывчатые вещества, а также детонирующий шнур и зажигательную трубку. На судебном заседании обвиняемая свою вину не признала и от дачи объяснений отказалась.

Свидетели подтвердили оглашение Сиренко сепаратистских лозунгов на митинге, но суд не принял их показания во внимание, отметив, что свидетелям перед допросом показывали видеозаписи с митинга, что является нарушением процедуры и могло повлиять на их сознание.

Также суд не признал доказательством видеозапись выступления Сиренко, так как данный файл был удален с Youtube, а стенограмма ее заявлений была составлена следователем без понятых. В итоге суд признал недоказанным обвинение в отношении Сиренко. Суд 31 июля текущего года признал ее невиновной и оправдал.

Напомним, что ранее одесский суд приговорил почти к 8 годам тюрьмы террориста, планировавшего устроить взрывы в Николаеве.