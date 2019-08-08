Контрразведка СБУ задержала в Черкассах россиянина, который планировал диверсию на военном аэродроме

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали гражданина РФ, который готовил диверсию на стратегически важном военном аэродроме.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Россиянин изготавливал взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому. Во время обыска в жилье злоумышленника изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также нашли материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Задержанного поместили под арест, ему сообщили о подозрении в диверсии и незаконном хранении взрывчатки.

Напомним, что в 2017 году суд приговорил к 8 годам тюрьмы жителя Николаевщины, который по указке спецслужб РФ готовил диверсии в Николаеве.