Боевики «Л/ДНР» незаконно пленили 223 человек – еще 258 человек числятся пропавшими без вести

223 человека незаконно лишены свободы боевиками на Донбассе. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека», - говорится в сообщении.

Напомним, как в июле на переговорах в Минске договорились об обмене пленными в формате 208 на 69.