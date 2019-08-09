В администрации аннексированной Ялты хотят уничтожить украинские архивные документы

Фото - иллюстрация В Ялтинском архиве сообщили, что собираются «списывать и уничтожать документы украинского периода».

Информация об этом размещена на сайте подконтрольной России городской администрации Ялты, передает «Крым.Реалии».

Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет «о бумагах, находящихся во временном хранении которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно».

Других подробностей в администрации не сообщили.

Напомним, как ранее в Россию вывезли часть экспонатов из музеев оккупированного Крыма.