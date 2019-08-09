«Это в ответ»: ВСУ нанесли удар по террористам, информ-ресурсы боевиков подтверждают потери

Военные Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позиции пророссийских боевиков на Донбассе.

Ролик опубликовал в YouTube волонтер Юрий Мысягин, отметив, что это был ответный удар.

«Ашотакое». Это в ответ. — Готов! — Давай, давай, давай! — Даю! Через несколько секунд. — Есть, есть, – подписал он видео.

Стоит отметить, что "сепаратистские" информационные ресурсы подтверждают гибель двух боевиков недалеко от поселка Пикузы (Коминтерново).

Напомним, 6 августа возле Павлополя в результате вражеского обстрела погибли четверо морских пехотинцев. Снаряд боевиков попал прямо в окоп, где бойцы устанавливали инженерное оборудование.