«Это в ответ»: ВСУ нанесли удар по террористам, информ-ресурсы боевиков подтверждают потери

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Военные Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позиции пророссийских боевиков на Донбассе. 

Ролик опубликовал в YouTube волонтер Юрий Мысягин, отметив, что это был ответный удар.

 «Ашотакое». Это в ответ. — Готов! — Давай, давай, давай! — Даю! Через несколько секунд. — Есть, есть, – подписал он видео.

Стоит отметить, что "сепаратистские" информационные ресурсы подтверждают гибель двух боевиков недалеко от поселка Пикузы (Коминтерново).

Напомним, 6 августа возле Павлополя в результате вражеского обстрела погибли четверо морских пехотинцев. Снаряд боевиков попал прямо в окоп, где бойцы устанавливали инженерное оборудование.

Роман Свиридов

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