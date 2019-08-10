Неизвестные опубликовали в Telegram личные данные более трех тысяч задержанных на митингах в Москве – после публикаций в СМИ пост удалили

Анонимный телеграм-канал «Товарищ майор» накануне протестной акции 10 августа опубликовал таблицу с личными данными почти 3 тысяч 200 человек.

Внимание на это обратила «Медиазона», сообщает издание Meduza.

В базе есть данные четырех журналистов «Медиазоны» и как минимум двух журналистов «Медузы». Все они так или иначе присутствовали на протестных акциях 27 июля и 3 августа. В базе также есть информация о журналистах «Радио Свободы» и «Дождя». «Медиазона» отмечает, что троих журналистов, данные которых оказались в базе, полиция остановила перед акцией и обязала подписать предостережение, переписав информацию из паспортов.

Помимо этого, в файле есть личные данные задержанных участников акции 27 июля Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Данила Беглеца — все они теперь проходят обвиняемыми по «московскому делу» по статье о массовых беспорядках.

Таблица также содержит данные на независимых кандидатов в Мосгордуму, которые призывали устраивать акции в их поддержку: Любовь Соболь, Иван Жданов, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Константин Янкаускас, Елена Русакова.

Как сообщили в штабе Гудкова, у одного из задержанных в базе указан не реальный, а выдуманный адрес, который он специально назвал во время допроса в отделении полиции вместо настоящего.

Свойства файла свидетельствуют, что он был создан 27 июля, а последний раз редактировался 9 августа. В поле «компания» указано «ГУ МВД России по городу Москва».

Люди, обнаружившие свои телефонные номера в базе, рассказали, что им стали приходить смс с призывом маскироваться на акции 10 августа и организовывать группы для координации действий. Адвокат Николай Фомин объяснил «МБХ медиа», что это похоже на подготовку к провокациям на митинге.

Спустя несколько часов после публикаций в СМИ пост с базой был удален из телеграм-канала.

Как известно, 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пройдет санкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Московскую городскую думу. Мэрия российской столицы согласовала митинг численностью 100 тысяч человек. В поддержку митинга высказались в том числе известный российский журналист Юрий Дудь, а также популярный рэпер Oxxxymiron.

Напомним, в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Все протесты постоянно жестко пресекаются сотрудниками полиции и Росгвардии. В субботу, 3 августа, полиция задержала не менее 89 человек. 28 июля число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.