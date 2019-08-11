«Пытали каждый день», – украинец Стешенко рассказал, как в оккупированном Крыму ФСБ выбивало у него признание в преступлениях

Украинский политзаключенный Александр Стешенко, которого недавно освободили из крымской колонии, заявил, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

Об этом он сказал в интервью «Крым.Реалии»

«То, что я говорил там — это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили пакетами, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели ... пока не записали видео, мучили каждый день», – рассказал Стешенко.

Он также отметил, что провел в ФСБ три месяца, с 24 апреля до 26 июля 2018 года, но не знает, в каком именно месте его удерживали.

«Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а до наручников была пристегнута гиря весом в 24 килограмма», – отметил Стешенко.

Напомним, что в августе 2018 года «Центральный районный суд Симферополя» признал Стешенко виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева и приговорил к двум годам колонии-поселения. А уголовное преследование в отношении него в части совершения еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России - создание экстремистского сообщества) прекратили в связи с раскаянием.