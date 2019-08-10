«Седьмая смерть с начала перемирия»: В зоне ООС погиб еще один военнослужащий ВСУ

10 августа в результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Это седьмой погибший украинский боец с начала перемирия.

«Россия усиливает обстрелы на Донбассе, война продолжается. Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин. В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов из автоматического гранатомета в районе Новолуганского. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия», - написал журналист.

Как известно, 6 августа из-за обстрела на Донбассе погибли четверо украинских морских пехотинцев, в числе которых был и николаевский воин.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и России собраться на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

7 августа Президент Украины Владимир Зеленский утром провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил обострение ситуации на Донбассе.