В Херсоне СБУ и прокуратура провели обыски на судне, которое поставляло топливо для российского флота

В Херсоне 10 августа оперативники СБУ и прокуратура Автономной республики Крым провели обыски на судне «Мария», которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

Об этом сообщается в телеграмм-канале прокуратуры АР Крым.

Обыски провели в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию. Предполагается, что это судно использовали для контрабанды топлива.

«В июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что ранее одесский суд арестовал российский танкер «Neyma», который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.