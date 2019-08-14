За сутки в зоне ООС боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 13 августа, в зоне проведения Операции объединённых сил боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооружённые формирования совершили двенадцать обстрелов:

- неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Новогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

- неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

- неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;

- вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного - из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Отмечается, что потерь со стороны бойцов ООС не зафиксировано.

С начала текущих суток, 14 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и её наёмники один раз нарушили режим прекращения огня вблизи Песков из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что ГПУ заочно сообщила о подозрении двум руководителям «клубов» в «ДНР», которые готовили подростков воевать.