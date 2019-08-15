Боевики за сутки 13 раз обстреливали силы ООС – погиб украинский военнослужащий

За прошедшие сутки, 14 августа, российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

При обстрелах боевики дважды использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики обстреливали позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано девять обстрелов: неподалеку Песков - из стрелкового оружия; возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды - в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности группировки «Север» боевики совершили четыре обстрела: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из запрещенных минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево - из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вильного из с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, что николаевскому морпеху нужна помощь – он может потерять глаз из-за ранения, полученного на фронте.