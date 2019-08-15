Корректировщик обстрела Мариуполя в 2015 году сегодня выходит на свободу благодаря «закону Савченко»

Жителя Мариуполя, Валерия Кирсанова, который в 2015 году корректировал обстрел города, сегодня выпустят на свободу.

Об этом сообщил Вячеслав Аброськин в Facebook.

Он отметил, что Кирсанов отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно «закону Савченко», сегодня выходит на свободу.

«И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа «воров в законе» и лидеров преступных организаций, а сегодня повинный в убийстве 31-го мирного жителя Мариуполя и ранении 117-ти наших граждан выходит на свободу.» - сообщил Аброськин.

Отметим, суд признал Кирсанова виновным в совершении уголовных преступлений, по статьям о «создании террористической группы или террористической организации» и «незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

Срок наказания исчислялся с 18 июня 2019 года. Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.

Напомним, в результате обстрела «Восточного» российско-террористическими войсками погиб 31 человек, 117 были ранены.