Активисты забросали помидорами и облили зелёнкой мариупольца, который корректировал обстрел города и вышел по «закону Савченко»

Житель Мариуполя Валерий Кирсанов, который в 2015 году корректировал обстрел города, вышел на свободу. Возле СИЗО активисты облили его зелёнкой и соком.

Об этом сообщает 0629.

Ранее сообщалось, что Кирсанов отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно «закону Савченко» должен был выйти на свободу.

Мариупольские активисты встретили Кирсанова словами «Вы хотите покаяться?», «У тебя есть возможность встать на колени?» забросали его помидорами и облили томатным соком, который стал символической кровью погибших и раненых на «Восточном».

Освободившийся хотел сесть в подъехавшее к двери СИЗО такси, но активисты не дали ему это сделать и стали сопровождать его до самого центра Каменска, крича: «Убийца!», «Как тебе спится?», «Не хочешь покаяться?» «Как ты будешь дальше жить?». На это Кирсанов ответил, что собирается жить в Мариуполе и сообщил, что он не обвиняется в корректировке огня 24 января 2015 года.

Активисты отвечали, что ходили на суды и слышали, что там происходило, и хотели отвезти Кирсанова на кладбище, чтобы показать могилы погибших при обстреле Восточного.

Подъехавшие позже азовцы облили Кирсанова зеленкой. На место потасовки прибыли сотрудники полиции, которым Кирсанов сообщил, что его оскорбляют.

В то же время Кирсанов заявил, что виновным себя не считает и не раскаивается. Активистам он сообщил: «Почитайте обвинительный приговор». После пререканий, вместе с женой он отправился на остановку общественного транспорта в Каменске, откуда поедет в Мариуполь.

Отметим, суд признал Кирсанова виновным в совершении уголовных преступлений, по статьям о «создании террористической группы или террористической организации» и «незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». Срок наказания исчислялся с 18 июня 2019 года. Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.

Напомним, в результате обстрела «Восточного» российско-террористическими войсками погиб 31 человек, 117 были ранены.