В РФ заявили, что раздали жителям «Л/ДНР» 25 тысяч своих паспортов

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что российское гражданство уже получили 25 тысяч украинцев, проживающих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, передает ТАСС.

«На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек», – сказала она, уверяя, что количество желающих растет.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР». 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что российские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указ Путина «ничтожным». При этом Украина намерена добиваться санкций против России за «паспортную агрессию».

Министерство обороны Украины заявляло, что российское командование приказало боевикам ОРДЛО обязательно получить гражданство Российской Федерации, а также усилило пропаганду о смене паспортов среди населения.

Также напомним, как в августе Президент Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическому преследованию в РФ.