Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории системы залпового огня «Град»

Иллюстрация СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированной территории Донецкой области реактивные системы залпового огня «Град».

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

«Наблюдатели видели четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) возле населенного пункта Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка)», – сказано в документе.

Двумя днями ранее беспилотник миссии запечатлел возле населенного пункта Белое вблизи Луганска четыре буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и две самоходные гаубицы (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а 13 августа возле железнодорожной станции в Дебальцево «нашлись» две противотанковые пушки (МТ-12 «Рапира» 100 мм).

Напомним, ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 30 реактивных систем залпового огня «Град», размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных Россией районах Луганской области.