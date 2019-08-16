ФСБ России терроризирует украинских моряков в акватории Азовского моря

Контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы. В частности, в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска.

Несмотря на отсутствие оснований для задержания, украинцев в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края.

В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ РФ провели допросы с задержанными украинцами и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова. В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.

Находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, они вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбного промысла. Украинцы находились в разных местах лишения свободы территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфискованы в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

Напомним, украинский политзаключенный Александр Стешенко, которого недавно освободили из крымской колонии, заявил, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками ФСБ. А в России суд рассматривал продление меры пресечения для 24 пленных украинских моряков.