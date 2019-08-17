Штаб ООС признал, что два украинских бойца погибли из-за «небоевых потерь»

Представители местных властей и СМИ сообщили, что за 14-15 августа на Донбассе погибли четверо украинских воинов. В штабе ООС сначала сообщали только об одном погибшем, а затем рассказали о гибели еще двух бойцов из-за «небоевых потерь».

Об этом сообщает «Инфорезист».

Депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова и отдел соцзащиты ветеранов горсовета сообщили, что в зоне ООС погиб воин 74-го отдельного разведывательного батальона. Глава Маничевской районной администрации Андрей Линдюк сообщил о гибели в зоне ООС в Луганской области еще одного воина, который был из Черновицкой области.

По данным «Цензор.НЕТ», в ночь с 14 на 15 августа в районе Золотого Луганской области погиб воин 72-й бригады. В соцсетях сообщают о гибели воина из Запорожской области, который тоже служил в 72-й бригаде и погиб на Луганщине. Официальные лица о его смерти не сообщают.

Согласно официальным данным, с 14 по 15 августа в зоне ООС погиб один военнослужащий в результате прицельного огня из гранатометов и пулеметов в населенном пункте Хутор, возле Золотого-5 на Луганщине. Начальник пресс-центра Штаба ООС Виктор Шубец подтвердил информацию о смерти трех бойцов.