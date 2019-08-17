Прокуратура Донецкой области заочно объявила о подозрении воевавшему на стороне боевиков итальянцу

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении 27-летнему гражданину Италии, представителю иностранных СМИ, который воевал против Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в начале 2015 года мужчина прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований.

Выполняя обязанности военного журналиста средств массовой информации боевиков «ДНР» действуя вопреки международным правовым регламентациям ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, он неоднократно совершал выезды в военной форме боевиков в пгт Гольмовский Никитовского района Горловки Донецкой области с автоматом Калашникова и пистолетом марки ПМ, а также патронами к ним.

«В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Итальянца подозревают по части 2 статьи 260 Уголовно кодекса Украины («Участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях»).

Как известно, в мае 2014 года у горы Карачун под Славянском во время обстрела погибли итальянский журналист Андреа Рокелли и российский переводчик Андрей Миронов. По обвинению в убийстве Рокелли итальянский суд приговорил военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Прокурор построил обвинение на показаниях одного очевидца, которого зовут Вильям Рогелон – это журналист, который находился с Рокелли и выжил. Других очевидцев в процессе не опрашивали.

Позднее стало известно, что СБУ за три года так и не допросила человека, который может стать ключевым свидетелем в деле нацгвардейца Маркива.