Британские исследователи собрали доказательства об участии российской армии в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском в 2014 году.

Об этом пишет The Guardian, передает «Левый берег».

Отмечается, что исследователи собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. В то время они были на вооружении только у российской армии.

В видео Forensic Architecture говорится, что доказательства были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. Собранные доказательства планируется использовать при подаче судебных исков против РФ со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека.

Российская сторона пока не комментировала информацию The Guardian.

Напомним, в третьей декаде августа 2014 года российские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы не допустить разгром боевиков «ДНР» и «ЛНР». В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

В результате вражеские силы достигли подавляющего преимущества: личный состав - 18 к 1; танки - 11 к 1, бронетехника - 16 к 1; артиллерия - 15 к 1, «Грады» - 24 к 1. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», батальон Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б».

Руководство сил АТО во главе с Виктором Муженко организовало переговоры с российскими военными во главе с генералом Николаем Богдановским о безопасном выводе украинских сил. После трех дней обсуждений российская сторона гарантировала «зеленый коридор» украинским военным, но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны вплотную с тяжелого вооружения.

Жертвами нападения стали 366 украинских военных, 429 человека получили ранения, 300 человек попали в плен. Вооруженные силы Украины потеряли вооружений и техники на сумму почти 300 млн гривен.

Отметим, Генпрокуратура опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. Также ГПУ заявляла, что главной причиной трагедии под Иловайском стало прямое вторжение российской армии.

Также в докладе ООН говорится, что боевики добивали раненых пленных украинских военнослужащих в Иловайске.