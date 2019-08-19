«Кремль контролирует насилие на востоке Украины», - посольство США

США по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи призвали Россию немедленно прекратить агрессию на востоке Украины.

Об этом посольство США сообщило в Facebook.

«Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию.» - говорится в сообщении посольства.

Напомним, ранее США призывали Россию освободить пленных украинских моряков, а не использовать их в политической игре.