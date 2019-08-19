Россиянина Мефедова и «Капитана Какао» выпустили из Николаевского СИЗО – за них внесла залог партия Медведчука

Мефедов, адвокат Рыбин и Долженков За гражданина России Евгения Мефедова и одессита Сергея Долженкова («Капитан Какао») внесли залоги и они вышли из Николаевского СИЗО.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила адвокат Долженкова Ольга Балашова.

По ее словам, залог внесли около 11:00. Теперь Мефедов и Долженков получили право свободного перемещения по всей Украине, но по первому требованию они должны явиться в суд.

- У них свободное перемещение, но им запрещено общаться со свидетелями и нужно прибывать в суд по требованию… Мой подзащитный Долженков не собирается никуда выезжать [за границу], он собирается до конца довести это дело и доказать свою невиновность, - сказала Балашова.

Алексей Белый на Facebook опубликовал фото Долженкова и Мефедова, которые вышли из Николаевского СИЗО.

«Думская» сообщает, что деньги на залог собрали в «Оппозиционной платформе – За Жизнь» при непосредственном и активном участии депутата Верховной Рады Николая Скорика. Напомним, что партию ОПЗЖ возглавляет кум президента России Виктор Медведчук.

Мефедов и Долженков провели в СИЗО пять лет - сначала их судили по «делу 2 мая» в Одессе, а потом за пророссийский автопробег в Николаеве. 16 августа 2019 года в Николаеве суд отказался отпустить «Капитана Какао» на поруки нардепа, но ему и Мефедову дали возможность выйти под залог по 153,7 тысячи гривен.

Как известно, в 2017 году после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов одесского «дела 2 мая» Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Их обвиняют также по части 1 статьи 109 УК Украины («Действия, совершенные с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, а также захвата государственной власти»).

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Отметим, что выход Мефедова и Долженкова из СИЗО стал возможным благодаря тому, что ранее Конституционный суд по жалобе Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в преступлениях против основ нацбезопасности «легкие» меры пресечения.