Для возвращения РФ в G7, она должна покинуть Крым, остановить агрессию на Донбачче и освободить пленных, - Зеленский

Для возвращения России в G7 она должна покинуть оккупированный Крым, остановить агрессию на Донбассе и освободить украинских пленных.

Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил руководство тех стран, которые поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность.

Он напомнил о том, что РФ была изгнана из международного клуба после оккупации Крыма. С тех пор, по словам Зеленского, ничего не изменилось.

«Украинский Крым и дальше оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны», — написал он.

Президент настаивает, что только возвращение захваченного полуострова, прекращение боев на Донбассе и освобождение более 100 политзаключенных и военнопленных моряков, удерживаемых в стране-агрессоре, «будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в элитный клуб на текущем этапе.

21 августа, президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в формат G7.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее. Позже спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным.