За неделю до «перемирия» бойцы ВСУ провели успешную операцию на Донбассе, в ходе которой погибли 20 боевиков, а 11 были ранены

Украинские военнослужащие провели на Донбассе самую быструю и успешную боевую операцию.

Об этом сообщает волонтёр Юрий Мысягин в Facebook.

По его словам, это первый случай, когда вся операция была снята на видео. 15 июля боевики начали обстреливать позиции украинских военнослужащих 122-мм снарядами. Силы ООС не смогли сразу ответить на обстрелы в связи с дальним расположением вражеских позиций.

«Благодаря оперативной и разведывательной информации, полученной накануне, скрытно проведенной разведке, наши группы уже знали, где находится штаб и база террористов, на которой расположена большая часть их военной техники», - сообщил Мысягин.

В операции по уничтожению вражеской базы брали участие 35 человек. В итоге удалось уничтожить ряд техники врага, а именно: Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», командно-штабную машину, 2 БМП, Грузовики «УРАЛ» - 6 штук уничтожено и 5 штук подбито, Грузовики «КАМАЗ» - 4 штуки уничтожено и 1 штука подбито, грузовой кран и армейский джип.

Кроме того, 20 террористов были убиты, 11 ранены.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как бойцы ВСУ уничтожили огневые позиции боевиков на Донбассе. А до этого ВСУ уничтожили позиции оккупантов под Горловкой