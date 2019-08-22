На Луганщине сотрудники СБУ и полиции обнаружили в тайнике оружие, которое считали утерянным

В зоне проведения ООС в Луганской области сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, которые ранее считались утерянными.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Правоохранители изъяли: автомат «Калашникова» «АК-74», два подствольных гранатомета, три гранаты «Ф-1», семь гранат «РГД-5», сорок выстрелов к «ВОГ-25», 1220 патронов калибра 5.45 миллиметров, глушитель к автомату «Калашникова». Весь арсенал изъятого направлен на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Также сообщается, что в течение 2019 года на территории Луганской и Донецкой областей сотрудники СБУ изъяли из незаконного оборота почти 50 тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 килограммов взрывчатки.

Напомним, в Новоайдарском районе Луганской области обнаружили тайник с большим запасом оружия. Нашедшие его силовики считают, что тайник сделали российские боевики «ЛНР» для совершения терактов на подконтрольных территориях. А ранее, житель Николаевщины во время поиска металлолома наткнулся на снаряды времен Второй мировой. До того, во дворе 59-летнего жителя Смыги, в котором из-за взрыва погибли двое малолетних детей, нашли огромное количество взрывных устройств времен Второй мировой войны.