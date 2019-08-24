Штаб ООС: За сутки боевики трижды нарушили режим тишины, потерь в рядах ВСУ нет

За минувшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

«23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики дважды обстреляли неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня», - добавили в штабе.

В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, Генеральной прокуратурой Украины сообщила о подозрении двум руководителям так называемых военно-патриотических клубов на территории ОРДО, которые способствовали Российской Федерации в подготовке детей к боевым действиям.