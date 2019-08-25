На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ – трое военнослужащих ранены, еще один скончался во время эвакуации

В воскресенье, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один из военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

С начала текущих суток в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации были ранены 4 военнослужащие из состава Вооруженных сил Украины. Однако, во время эвакуации в медучреждение один из пострадавших скончался от полученных травм.

«К сожалению, во время эвакуации до медицинского учреждения один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов», - заявили в ведомстве.

Напомним, что за 23 августа российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.