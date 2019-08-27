Боевики за сутки 12 раз стреляли по позициям ВСУ – пострадал один украинский военнослужащий

За сутки 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил пять обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Новолуганского - с запрещенных соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Шумов - с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского - с автоматического гранатомета.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник обстреливал наши позиции неподалеку Талаковки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, что 25 августа трое военнослужащих получили ранения, еще один скончался во время эвакуации