Террорист Ходаковский признался, что в 2014 году приказывал боевикам ДНР бомбить Ясиноватую

Так называемый полевой командир боевиков террористической ДНР Александр Ходаковский признался, что в 2014 году отдавал приказ обстреливать Ясиноватую реактивными снарядами.

Об этом сообщает главный редактор издания «Восточный вариант» Денис Казанский со ссылкой на пост Ходаковского в социальной сети.

По словам террориста, он отдал приказ обстреливать Ясиноватую с надеждой на то, что украинские военнослужащие поспешат покинуть город.

«Мой расчет на то, что если я нанесу артиллерийский удар по местам скопления противника, уже укрепляющегося в городе, после чего выдвину штурмовую группу — противник не сможет оказать существенного сопротивления, — оправдался. Впервые с начала этой войны мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить собственный город реактивными снарядами», — написал он.

Вместе с тем Ходаковский считает, что в результате обстрелов Ясиноватой не пострадало мирное население.

Напомним, ранее российский террорист Прилепин похвастался массовыми убийствами украинцев на Донбассе