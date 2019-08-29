Штаб ООС: За сутки боевики 9 раз нарушили режим тишины, потерь среди ВСУ нет

В районе ООС с начала суток боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты 4 раза нарушили «режим тишины». Из стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Лебединского; из ручных противотанковых гранатометов - возле Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Водяного; применяя беспилотник с подвесом, на котором закрепили гранатометний выстрел, - вблизи Широкиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики 5 раз нарушили «режим тишины». Из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Новолуганского; из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Зайцевого; из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Новотошковского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Пивденного; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Майорского.

В результате вражеских обстрелов раненых или погибших среди украинских военных нет.