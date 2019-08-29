Бойцы «Азова» без потерь отбили атаку пророссийских боевиков в Горловке – четверо из них погибли, один взят в плен

Иллюстрация В ночь с 28 на 29 августа пророссийские боевики обстреляли подразделение полка Нацгвардии «Азов» в районе Горловки. Погибли четыре боевика, один ранен.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Во время патрулирования «серой зоны» разведгруппа «Азова» обнаружила российское подразделение. В ходе боя четыре боевика были убиты, один тяжело ранен и взят в плен. Ему оказывается помощь.

Также были захвачены документы, оружие, произведена фото и видеофиксация попытки нарушения боевиками Минский соглашений и условий прекращения огня. Со стороны «Азова» потерь нет.

Напомним, как за сутки 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. А 25 августа трое военнослужащих получили ранения, еще один скончался во время эвакуации