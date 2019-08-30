В Штабе ООС рассказали подробности о столкновении на Светлодарской дуге – опубликовано фото пленного боевика

Бойцы полка "Азов" обезвредили вражескую диверсионную группу на Светлодарской дуге. В ночь на 29 августа они уничтожили четырех боевиков, еще один был взят в плен.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

«Во время смены личного состава противника на посту бойцами «Азова» была замечена группа наемников, которая двигалась серой зоной и пыталась проникнуть на наши позиции, тем самым нарушая Минские договоренности. Вражеская ДРГ была обнаружена группой разведки полка «Азов», которая несла дежурство на наблюдательном посту», - говорится в сообщении.

В результате кратковременного боя четверо оккупантов были уничтожены, один - ранен и взят в плен вместе с оружием и другими вещами. Боевику была оказана первая медицинская и специализированная помощь.

«Во время общения он рассказал, что группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону», - отмечают в штабе ООС.

В то же время, в пресс-службе «Азова» показали захваченного ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова.

Сообщается, что боевик рассказал, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады «ДНР». Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады. Неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно.

На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания. Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры. Также стало известно, что в боевых подразделениях псевдореспублик некомплект - в большинстве подразделений служит не более третьей части от личного состава. Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами.

Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода согласно минского договоренностям, размещены на территории гражданских объектов.

По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки.

«Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, еще раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности», - отмечается в сообщении «Азова».

Напомним, как за сутки 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. А 25 августа трое военнослужащих получили ранения, еще один скончался во время эвакуации