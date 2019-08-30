В сети сообщают о начале обмена между Киевом и Москвой – украинских политзаключенных везут в аэропорт

Получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!» - написал он.

Какой-либо дополнительной информации политик не сообщил.

Тем временем в России появилось сообщение о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. Об этом написал Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ».

«Сообщается, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево», — говорится в сообщении в Telegram-канале «НЕЗЫГАРЬ Brief».

В репосте этого сообщения в основной канал «НЕЗЫГАРЬ» добавляется «Процесс обмена начался? Ждем подтверждения».

Также о начале процесса обмена сообщает экс-нардеп Александр Онищенко.

«Всё. Обмен начался. Наши отправляются домой. Утром встречаем», - написал он на своей странице в Facebook.

Издание «Диалог.UA» сообщает, что неопознанный борт, данные которого скрыты от сервиса «Флайт Радар», приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево в 1:05.

Отметим, предварительно формула обмена граждан Украины, которые удерживались в РФ на российских граждан, которые были задержаны за участие в террористической деятельности и в шпионаже, «33 на 33».

Также стоит отметить, что указов Президентов Украины И России о помиловании заключенных пока нет.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что уже в ближайшие дни будут результаты по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.