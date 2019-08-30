Обмен пленными: Адвокат удерживаемых в Украине россиян заявил, что никто никуда не летит

В киевском аэропорту Жуляны, где, по предварительной информации, ожидается прибытие рейса с удерживаемыми в РФ украинцами, собралось много журналистов и родственники некоторых заключенных.

Информация постоянно обновляется:

10:08 Российский «Интерфакс» сообщает со ссылкой на информированный в Москве источник, что обмен начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы.

Он добавил, что сообщения в телеграм-каналах о начале обмена и о том, что колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт «Остафьево», не соответствуют действительности.

09:34 Адвокат многих подозреваемых и обвиняемых в госизмене и работе на российские спецслужбы Валентин Рыбин записал видеообращение в котором говорит, что обмен не произошел и всех задержанных в Украине граждан Российской Федерации продолжают удерживать под стражей в Украине.

– Чёт переживаю за самолет с нашими украинскими моряками, который взлетел, как в Бермудском треугольнике, взлетел и никак не может приземлиться в Украине, – сказал он.

– Никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся, кто в пунктах сбора, кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания. Из России в Киев никакой самолет не вылетал. Давайте наберемся терпения и не будем фальшстартовать, – заявил адвокат.

09:12 Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщал в своем Telegram-канале, что самолет с украинскими заключенными должен прибыть из России в Украину еще в 5 часов утра.

Отметим, что Венедиктова называли одним из участником переговорного процесса по обмену.

08:56 Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что переговоры по поводу обмена заключенными еще ведутся.

Несколько позже о продолжении переговоров сообщили и в Офисе Президента:

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на подтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится,Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах», – говорится в сообщении.

08:47 Сотрудница аэропорта рассказала, что в ближайшее время никаких рейсов в Жулянах не ожидается. Также прибытие самолетов не видно по радарам. По словам сотрудницы Жулян, поскольку прямых рейсов в Москвой нет, борт может лететь либо из Кишинева, либо из Минска. В аэропорту появились люди с оружием, сообщает «Радио Свобода».

В аеропорту «Жуляни» з’явилися люди зі зброєю, повідомляє кореспондент Радіо Свобода pic.twitter.com/ge0OgRSxxi — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 30, 2019

«Крым.Реалии» ранее сообщал, что удерживаемых ранее в России украинских моряков уже доставили в Киев. По информации родственников моряков, их поставили в известность, что «они уже в Украине», однако не уточнили, где именно.

«Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев», — рассказал собеседник.

Подтверждения данной информации из других источников нет. Подробности обмена выясняются.

Как известно, в ночь на пятницу в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, которым поделился новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook.