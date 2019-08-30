Переводчик Гройсмана признал вину в работе на спецслужбы РФ – благодаря сделке и «закону Савченко» он уже отбыл наказание

Голосеевский суд Киева утвердил соглашение о признании виновности между бывшим переводчиком премьер-министра Станиславом Ежовым и прокурором Александром Банников.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Соглашение Ежов и прокурор заключили накануне судебного заседания. По соглашению Ежов безоговорочно признал свою вину по части 2 статьи 28, части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Преступление, совершенное группой лиц», «Государственная измена»), искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины и готовности нести уголовную ответственность, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления, добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан давать признательные и обличительные показания суду по соучастников преступления.

Обвиняемый обязался не менять свои показания, которые им предоставленные в ходе судебного разбирательства, давать в дальнейшем правдивые показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества. Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20 декабря 2017 года по 3 июля 2019 года включительно суд посчитал по «закону Савченко» из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, обвиняемый уже полностью отбыл наказание.

Но до вступления приговора в законную силу он остается под мерой пресечения. После решения Конституционного суда о возможности назначения альтернативных мер обвиняемых в государственной измене Голосеевский суд 3 июля изменил Ежову содержания под стражей на домашний арест. А после вынесения приговора суд решил возможным назначить обвиняемому меру в виде личного обязательства.

По приговору суда отменяется арест имущества Ежова, ему возвращают паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. С обвиняемого взимается около 20 тысяч гривен расходов на экспертизы.

По приговору суда, Ежов, находясь в должности заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины и переводчиком с иностранного языка во время встреч премьера Гройсмана, не воспринимая государственную власть в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности по мотивам несогласия с евроинтеграционной политикой и облегчения своего выезда на постоянное место жительства в Россию и ускорения получения гражданства РФ, с 16 июня по 20 декабря 2017 года, пересылал на эмейл-адрес пользователя «Елена Прекрасная» информацию в сфере обороны, экономики и внешних отношений Украины.

Как известно, Служба безопасности Украины задержала Ежова по подозрению в госизмене 20 декабря. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в том числе с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем ЕС Федерикой Могерини.

Напомним, что 25 июня Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в госизмене и терроризме «легкие» меры пресечения. 3 июня суд освободил Станислава Ежова из-под стражи.